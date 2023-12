POL-BO: Radarkontrollen für die 50. Kalenderwoche 2023

Herne (ots) - Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte ein Einbruchsdiebstahl vom vergangenen Wochenende in Herne-Holsterhausen noch nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 1. Dezember (15 Uhr) bis 4. Dezember (5 Uhr) in einer Lagerhalle im Industriegebiet an der Meesmannstraße 9. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zugang zum ...

