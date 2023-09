Mannheim (ots) - Eine Seniorin wurde im vergangenen Monat auf der Straße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Er erschlich sich so bei mehrfachen Zufallsbegegnungen ihr Vertrauen. Am Samstagnachmittag, den 26.08.2023, ließ sie den Unbekannten in ihre Wohnung in der Bellenstraße, in der er zwischen 12 ...

mehr