Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Vorläufige Festnahme von drei Jugendlichen nach Raubdelikt in Harsum

Hildesheim (ots)

HARSUM - (jpm) Drei Jugendliche im Alter von 15 - 16 Jahren stehen in dringendem Tatverdacht, am Sonntagnachmittag, 21.04.2024, gegen 16:00 Uhr, in Harsum einen 18-Jährigen Mann überfallen zu haben. Die Verdächtigen wurden kurz nach der Tat vorläufig festgenommen.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Jugendlichen das Opfer zunächst kurz verfolgt haben. Im Bereich Kirchplatz sollen sie den 18-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm einen niedrigen Geldbetrag abgenommen haben. Anschließend ergriffen sie die Flucht.

Die Polizei leitete umgehend nach Bekanntwerden der Tat eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Sarstedt und Hildesheim ein. Im Rahmen derer wurden die Beschuldigten im Bereich der Harsumer Schwimmhalle festgestellt. Die Jugendlichen versuchten vor den Einsatzkräften zu fliehen. Nach jeweils kurzfristiger Verfolgung wurden alle drei gestellt und vorläufig festgenommen. Die Nacht verbrachten die Tatverdächtigen anschließend im Polizeigewahrsam.

Nach Prüfung und Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Jugendlicher heute mangels Haftgründen entlassen. Gegen die anderen beiden Beschuldigten stellt die Staatsanwaltschaft wegen Wiederholungsgefahr einen Antrag auf Untersuchungshaft, da die jungen Männer im dringenden Tatverdacht stehen, bereits am 01.02.2024 einen versuchten schweren Raub in Hildesheim begangen zu haben.

Die Beschuldigten sollen im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an.

Eventuelle Presseanfragen im vorliegenden Fall sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell