Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Alfeld

Hildesheim (ots)

(bru)Am 22.04.2024 gegen 08.55 Uhr biegt ein 28-jähriger Transporter-Fahrer aus Gronau in Alfeld, Gudewillstraße, unmittelbar vor dem Ortsausgang aus einer Parkplatzausfahrt nach links auf die Gudewillstraße ab. Hierbei übersieht er den Pkw einer bevorrechtigten 52-jährigen Pkw-Fahrerin aus Marienhagen, die mit ihrem VW Polo die Nordtangente in Richtung Alfeld befährt. Es kommt im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei sich die Polo-Fahrerin leichte Verletzungen zuzieht und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden muss. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Durch die Feuerwehr Alfeld werden ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut.

