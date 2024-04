Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Sarstedt beteiligte sich an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen vom 15.04. - 21.04.2024

Hildesheim (ots)

Sarstedt (blk) - In der Zeit vom 15.04.2024 bis 21.04.2024 fanden europaweite Geschwindigkeitskontrollen statt, u.a. um eine der Hauptunfallursachen, überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit, entgegen zu wirken.

Durch Beamte und Beamtinnen des Polizeikommissariats Sarstedt wurden in diesem Zeitraum ebenfalls verstärkt Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten und in Bereichen mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 111 Fahrzeugführende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt, hiervon droht fünf Fahrzeugführenden ein Fahrverbot. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung konnte im Bereich einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h festgestellt werden. Hier war ein Fahrzeugführender mit 117 km/h unterwegs und somit 47 km/h zu schnell. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache, überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit, wird die Polizei Sarstedt auch abseits spezieller Kontrollwochen Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell