POL-PPRP: Waldsee - Sachbeschädigung hinter Kirche - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Am Freitagnachmittag (01.03.2024, 16:30 Uhr-18:00 Uhr) warf eine bisher unbekannte Person einen großen Stein die öffentliche Treppe hinter einer katholischen Kirche in der Grabengasse in Waldsee herunter. Die Treppe und der dahinterliegende Gehweg wurden hierdurch so stark beschädigt, sodass eine sichere Nutzung für Besucher aktuell nicht möglich ist. Der entstandene Schaden wird aktuell auf 10.000 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu der bislang unbekannten Person geben?

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Ludwigshafen unter 0621 963-0 oder kiludwigshafen@polizei.rlp.de

