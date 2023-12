Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneute Schockanrufe

Weimar (ots)

Am Mittwoch kam es erneut zu Schockanrufen über vermeintlich schwere Unfälle von Familienangehörigen. Opfer der Anrufe waren in diesem Falle eine 84jährige und eine 90jährige Frau. In beiden Fällen beendeten die Rentnerinnen die Anrufe, ohne dass Forderungen überhaupt gestellt werden konnten.

