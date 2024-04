Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld OT Hörsum

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Hörsum (msc) - Am 21.04.2024 gegen 21:00 Uhr wird der Polizei in Alfeld eine Verkehrsunfallflucht in der Horststraße im Ortsteil Hörsum gemeldet. Dabei hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines abgestellten PKW der Marke MINI beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 100EUR geschätzt. Am Verkehrsunfallort wird ein Bauteil des unfallflüchtigen Fahrzeugs aufgefunden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter 05181/80730 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

