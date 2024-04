Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Feststellung von Migranten nach einem Bürgerhinweis

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Vormittag nach einem Bürgerhinweis an der B 113, zwischen Lebehn und Schwennenz, drei Personen. Alle waren ausweislos. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich um männliche somalische Staatsangehörige (19, 20 und 20) handelte. Sie waren über Weißrussland nach Polen eingereist. In Polen erfolgte der Transport mit einem PKW bis an die deutsche Grenze auf Höhe Ladenthin. Dort überquerten sie fußläufig die Grenze von Polen nach Deutschland und reisten damit unerlaubt ein. Während der Vernehmung äußerten alle Personen ein Schutzersuchen und wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen mit einer Anlaufbescheinigung an die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz weitergeleitet.

