Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle über die Osterfeiertage

Pomellen/ Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Ein 41- jähriger Pole wurde auf der BAB 11 Pomellen als Mitreisender in einem PKW mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Berlin wegen der Straftat Diebstahl. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 810 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 77,00 EUR und eine Restgeldstrafe von 1,25 EUR, gesamt 888,25 Euro zu zahlen oder 54 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Nach der erfolgten Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 810,00 Euro sowie der Restgeldstrafe von 1,25 Euro wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kosten von 77,00 Euro wurden mangels weiterer Barmittel erlassen.

Ein 27- jähriger Pole wurde an gleicher Stelle als Mitreisender in einem PKW mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Bielefeld wegen der Straftat Diebstahl. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 230 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 1024,47 EUR, gesamt 1254,47 EUR zu zahlen oder 23 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Diese Geldsummen konnte der Mann nicht aufbringen und wurde in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Ein 30- jähriger Pole wurde in Pomellen durch die STA Neubrandenburg wegen der Straftat Urkundenfälschung gesucht. Durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1300,00 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 82,50 EUR, konnte er 65 Tage Ersatzhaft abwenden.

Gestern Abend kontrollierten Bundespolizisten in Ahlbeck/ Insel Usedom einen 38- jährigen Türken. Nach ihm fahndete die STA Berlin wegen Diebstahl. Der Mann hatte eine Geldstrafe in Höhe von 1200,00 Euro sowie 89,50 Euro Verfahrenskosten zu entrichten. Bei Nichtzahlung waren 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe festgelegt. Nach Zahlung der gesamten Strafe durch Dritte im Bundespolizeirevier Berlin Süd Kreuz wurde der Mann um 01:20 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt.

