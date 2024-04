Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Schleusung in Pomellen

Pasewalk/ Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Ostersamstag in Pomellen einen PKW mit lettischer Zulassung. Im Fahrzeug befanden sich ein 32- jähriger Lette (Kraftfahrer), ein usbekischer Staatsangehöriger (23) und drei srilankische Staatsangehörige (23, 25,27). Die drei srilankischen Staatsangehörigen konnten sich nur mit lettischen Identitätsdokumenten für Asylbewerber ausweisen. Aufenthaltslegitimierende Dokumente für die Einreise nach Deutschland konnten nicht erbracht werden. Nach der Mitnahme zur Dienststelle erklärten die Personen, über Belarus nach Lettland gelangt zu sein. Jetzt wollte eine Person nach Deutschland, die beiden anderen Personen nach Frankreich weiterreisen. Für die Schleusung sollten sie jeweils 3000 Euro an den Kraftfahrer zahlen. Geplant war, dass die drei Personen in DEU (Pasewalk) an einen weiteren Abholer übergeben werden sollten. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Lette als Schleuser angezeigt. Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Polen ausreisen. Den srilankischen Staatsangehörigen wurde die Einreise nach DEU verweigert, da keine Einreisevoraussetzungen vorlagen. Sie wurden gegen 15:50 Uhr über den ehemaligen GÜG Linken nach Polen zurückgewiesen.

