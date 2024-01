Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Körperverletzung angezeigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer angezeigten Körperverletzung zum Nachteil eines 58-Jährigen aus Recklinghausen machen können. Nach Angaben des Geschädigten sollen ihn zwei Täter am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr am Körnerplatz - auf dem Weg zu dessen Auto - angegriffen und geschlagen haben. Der Mann kam von einer politischen Veranstaltung, sodass der polizeiliche Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden worden ist.

Beschreibung der Täter: 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank. Sie waren dunkel gekleidet (Kapuzenpullover, Schal ins Gesicht gezogen) und sprachen akzentfrei Deutsch. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte bislang kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall selbst oder zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

