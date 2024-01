Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß beim Wenden

Recklinghausen (ots)

Auf dem Bossendorfer Damm (L612) sind am späten Dienstagnachmittag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Autofahrer aus Lünen gegen 17.20 Uhr auf dem Bossendorfer Damm wenden, um dann zurück auf die A52 (Richtung Essen) zu fahren. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Selm, der in Richtung Haltern am See unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenprall nicht verhindern. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die L612 musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, weshalb sich auch der Verkehr staute.

