POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete im vergangenen Jahr (19. Oktober 2023 - 17:00 Uhr) in einem Geschäft auf der Rekumer Straße zwei Winterjacken. In einem benachbarten Geschäft verlangte er eine Tragetasche. Anhand der Sicherungsetiketten erkannte die Ladenbesitzerin die Ware als gestohlen und sprach den Mann darauf an. Der flüchtete ohne die Jacken in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige konnte videografiert werden. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/125465

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben? Hinweistelefon der Polizei: 0800 2361 111

