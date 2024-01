Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Diebstahl einer Geldbörse und EC-Karten-Betrug - Fahndung mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Einer 60-jährigen Dorstenerin wurde im Bereich der Innenstadt die Geldbörse samt Bargeld und Zahlungskarten entwendet (Tatzeit: 25.10.2023). Am Folgetag wurden mit der EC-Karte zwei Abhebungen an einem Bankautomaten in den Mercaden vorgenommen. Durch die Videokameras in dem Einkaufscenter konnten Fotos des Tatverdächtigen angefertigt werden. Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/125472

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

