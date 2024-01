Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Als ein 45-jähriger Bottroper am Montag auf der Essener Straße unterwegs war, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Wagen (Ford Edge) und hinterließ dabei einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Bottroper und der unbekannte Fahrer standen zunächst als Linksabbieger nebeneinander, nachdem sie die A42 in Richtung Dortmund an der Ausfahrt Süd verlassen hatten. Dann zog der Unbekannte jedoch plötzlich nach rechts und touchierte beim Ausholen den Wagen des 45-Jährigen. Ohne Anzuhalten fuhr der Verursacher davon. Eine Beschreibung des Fahrzeugs und des Fahrers war dem Bottroper nicht möglich. Dieser Unfall ereignete sich gegen 12.25 Uhr.

Am Montag kam es an der Essener Straße noch zu einer weiteren Unfallflucht. In der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Opel Zafira und flüchtete. Er verursachte einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Das beschädigte Auto stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz, neben einer Tankstelle, nahe der Bahnhofstraße.

6.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter an einem Hyundai I20, der am Montagabend an der Johannesstraße geparkt war. Ein Zeuge vernahm gegen 19.40 Uhr einen lauten Knall und konnte aus dem Fenster erkennen, wie sich ein schwarzer Audi Q8 von Unfallörtlichkeit entfernte. Der Zeuge informierte sodann den Halter des beschädigten Wagens, und dieser wiederum die Polizei.

Gladbeck

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde ein Mazda CX-5 beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Einleitung einer Schadensregulierung und flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt ca. 4.000 Euro. Das Auto stand während des angegebenen Zeitraums an der Alten Rennbahn. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell