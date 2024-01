POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Handydiebstahl gesucht

Recklinghausen (ots) - Bottrop Am Freitagabend wurde ein Einbrecher um 19.50 Uhr bei seinem Einstieg in eine Wohnung am Ostring vom Wohnungsinhaber ertappt. Der 77-Jährige vernahm Geräusche aus dem Wohnzimmer und sah nach. Dabei stieß er auf den Einbrecher, der sofort die Flucht ergriff. Er flüchtete durch das Fenster, das er zuvor aufgebrochen hatte. Der Bottroper konnte nur erkennen, dass der Mann eine Maske trug, ...

