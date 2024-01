Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: EC-Karten Betrug - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hob am 01. September 2023 unberechtigt Geld mit einer fremden EC-Karte an einem Bankautomaten an der Lange Straße ab. Anschließend kam es zu zwei weiteren Abhebungen an zwei Supermarktkassen auf Castroper Stadtgebiet.

Die EC-Karte war einem 22-jährigen Essener bereits am 30.08.2023 in Essen entwendet worden.

Der Tatverdächtige wurde bei der Tat durch Videokameras erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/125260

Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell