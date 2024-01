Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am 04. April 2023 passierten drei unbekannte Männer den Kassenbereich eines Drogeriemarktes an der Bahnhofstraße. Sie packten Parfüm und Zahnpflegeprodukte in mitgeführte Taschen und flüchteten nach dem Diebstahl unerkannt. Die Männer wurden bei der Tat von Kameras erfasst. Entsprechende Bilder finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/125202

Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Hinweistelefon: 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell