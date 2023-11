Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Lagerhalle

Grabow (ots)

Am 04.11.2023 erhielt die Polizei gegen 22:30 Uhr die Information über den Brand einer Lagerhalle in Zierzow bei Grabow. Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzung und der Kameraden der Feuerwehren brannte die Lagerhalle in der Größe von ca. 100 qm bereits in voller Ausdehnung. Nach Angaben des Eigentümers gab es zuvor bei der Betankung eines Notstromaggregates eine Verpuffung welche in der weiteren Folge den Brand auslöste. Zur Durchführung der Löscharbeiten kamen 30 Kameraden der Feuerwehren aus Neustadt-Glewe, Prislich, Werle und Zierzow zum Einsatz. Die Kameraden aus Prislich und Werle waren zuvor bereits beim Wohnungsbrand in Grabow im Einsatz. In der Halle waren Reifen und Autoteile gelagert. Aufgrund starken Funkenflugs bestanden zunächst weitere Gefahren für umliegende Gebäude. Hier wurde die Evakuierung geprüft, war jedoch in der Folge nicht erforderlich. Zur Durchführung der Löscharbeiten musste die Landesstraße 08 ab 23:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Vollsperrung wird auch in den kommenden Stunden erforderlich sein. Gegen 01:30 Uhr am 05.11.2023 waren die Hauptlöscharbeiten beendet. Aktuell wird durch die Feuerwehr eine Brandwache gestellt. Ein Carport auf einem Nachbargrundstück wurde durch das Feuer teilweise zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den Eigentümer. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

