Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Grabow (ots)

Am Samstagabend, 04.11.2023, erhielt die Polizei um 17:05 Uhr die Information über eine Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus am Schillerplatz in Grabow. Die 40 eingesetzten Kameraden der Feuerwehren aus Ludwigslust, Grabow, Werle, Wanzlitz und Prislich evakuierten die Aufgänge der Nr. 1a und 1b und führten die Löschmaßnahmen durch. Bei dem Brand verletzte sich ein Ersthelfer leicht und wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Schwerin gefahren. Aus bislang noch unklarer Ursache kam es in einer Wohnung im Aufgang 1a zum Brandausbruch. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Wohnungsinhaber nicht in seiner Wohnung. Der gesamte Hausaufgang der Nr. 1a ist derzeit unbewohnbar. Alle betroffenen Bewohner kamen bei Freunden oder Bekannten unter. Der Hausaufgang 1b konnte nach Beendigung des Löscheinsatzes in die Wohnungen zurückkehren. Zur Spurensuche und -sicherung kamen Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz. Der Brandort wurde beschlagnahmt. In der weiteren Folge wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 300.000 Euro beziffert. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

