Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 45-jähriger Mofa-Fahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Beidendorf (ots)

Am Freitagabend, 03.11.2023, ereignete sich auf der Kreisstraße 21 gegen 17:20 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem der 45-jährige Fahrer eines Mofas lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Der 45-Jährige befuhr zum Unfallzeitpunkt die Rambower Straße in Grapen Stieten in Richtung Abzweig Beidendorf und stürzte aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Kurve mit seinem Mofa. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte an der Unfallstelle war der Mofa-Fahrer bereits ohne Bewusstsein. Es besteht die Annahme, dass der 45-Jährige ohne Helm unterwegs war. Durch den herbeigerufenen Notarzt wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser brachte den lebensbedrohlich verletzten Mann ins Uniklinikum nach Lübeck wo die weitere medizinische Versorgung erfolgt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Mofa wurde zum Zwecke einer kriminaltechnischen Untersuchung durch die Polizei sichergestellt und an der Unfallstelle geborgen. Zur Unfallaufnahme, Durchführung der Rettungsmaßnahmen und Bergung des Mofas musste die K 21 bis 19:00 Uhr voll gesperrt werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

