POL-HRO: Prozessbeginn nach Fahndungserfolg der Polizei

Schwerin (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund und des Polizeipräsidiums Rostock Nachdem sie für mehrere Pkw-Diebstähle Ende Mai durch die Polizei ermittelt und festgenommen werden konnten, stehen die fünf polnischen Männer nun für ihre Taten vor Gericht. Am 8. November startet der Prozess für die Beschuldigten am Schweriner Landgericht. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Taten als Mitglied einer Bande gewerbsmäßig begangen zu haben. Es war ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität von Pkw-Dieben, die der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin in Zusammenarbeit mit weiteren Polizeidienststellen gelungen war. In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai wurden vier Fahrzeuge aus Schwerin und Karow entwendet. Der erste schnelle Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Noch am Nachmittag des 25. Mai gelang es der Polizei, einen der entwendeten Pkw samt Täter im östlichen Teil des Landes auf dem Parkplatz Peenetal zu stellen. (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5523947) Diese Festnahme sollte sich als Schlüssel für die weiteren Ermittlungserfolge erweisen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin liefen auf Hochtouren und führten am 25. Mai zur Festnahme von vier weiteren Tatverdächtigen. Auch je ein weiteres, entwendetes Fahrzeug konnte durch die Polizei in Rövershagen und Brüel aufgefunden und sichergestellt werden. Auf Antrag der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund wurden alle Festgenommenen im Mai den Amtsgerichten in Greifswald und Rostock vorgeführt, welche Haftbefehl erließen. Seitdem befinden sich die Männer im Alter zwischen 21 und 40 Jahren in Untersuchungshaft.

