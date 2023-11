POL-HRO: Brand in Warin

Hagenow (ots) - Am 01.11.2023 kam es gegen 03:30 Uhr zum Brand des ehemaligen Gebäudes des Stadtbahnhofs in Hagenow. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich Mobiliar, welches unter einem Vordach abgestellt war. Das Feuer griff auf die Fassade des Hauses über. Durch die Feuerwehr konnten die vier Bewohner evakuiert werden. Diese wurden vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in die Klinik ...

