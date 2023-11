Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines ehemaligen Bahnhofsgebäudes in Hagenow

Hagenow (ots)

Am 01.11.2023 kam es gegen 03:30 Uhr zum Brand des ehemaligen Gebäudes des Stadtbahnhofs in Hagenow. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich Mobiliar, welches unter einem Vordach abgestellt war. Das Feuer griff auf die Fassade des Hauses über. Durch die Feuerwehr konnten die vier Bewohner evakuiert werden. Diese wurden vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in die Klinik eingeliefert. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Hagenow, Toddin und Setzin mit 48 Kameraden sowie Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell