POL-HRO: Anlagebetrug: 83-Jähriger verliert mehrere zehntausend Euro - Tatverdächtiger in Haft

Rostock (ots)

Bereits am vergangenen Freitag konnte die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin einen mutmaßlichen Anlagebetrüger festnehmen. Gegen den 27-Jährigen wurde jetzt Haftbefehl erlassen, der Ukrainer wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ein 83-jähriger Mann hatte die Polizei am 25.10.2023 über die Betrugsmasche informiert. Er hatte den Betrügern bereits mehrere zehntausend Euro übergeben, im Glauben, das Geld werde in Aktien angelegt. Der Rentner hatte das Geld über sogenannte Transaktionsdienste in Handyshops überwiesen oder dem Tatverdächtigen persönlich übergeben.

Im Rahmen intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte der 27-jährige Tatverdächtige bereits zwei Tage später identifiziert und in Crivitz festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin dauern weiter an.

