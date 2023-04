POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Fotokameras entwendet

Wolfsburg (ots) - Am Vormittag des 31.03 meldeten sich mehrere Geschädigte bei der Polizei, die allesamt ähnliche Anrufe erhalten hatte. Als Sachverhalt wurde ein Unfallgeschehen mit einer verletzten Person angegeben. Der Anrufer gab sich in einem Fall als Polizeibeamtin und in einem weiteren als angebliche Tochter aus. Im dritten Fall erklärte eine weinerliche, männliche Stimme, der Sohn der Geschädigten zu sein. ...

mehr