Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Auto überschlägt sich

Ein nicht gesetzter Blinker soll am Mittwoch bei Gerstetten zu dem Unfall geführt haben.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Daihatsu von Heidenheim in Richtung Gerstetten. Hinter ihm fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Mini. Auf Höhe des Parkplatzes Heutenburg soll der Daihatsu Fahrer plötzlich gebremst haben. Die Fahrerin des Mini setzte daraufhin zum Überholen an. Dann bog der 54-Jährige nach links ab. Den Abbiegevorgang soll er wohl nicht angezeigt haben. Die Fahrerin des Mini konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Daihatsu. Der Daihatsu überschlug sich daraufhin mehrfach und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus. Feuerwehr und Rettungsdienst befanden sich mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße 1165 an der Unfallstelle komplett gesperrt. Gegen 01 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Die Verkehrspolizei Heidenheim ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1175907(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell