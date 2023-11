Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Rostock

Rostock (ots)

Unbekannte Täter haben in den Abendstunden am 03.11.2023 einen Fahrradanhänger im Keller eines Mehrfamilienhauses im Rostocker Nordwesten in Brand gesetzt. Dabei verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Wohngebäude und Kellerbereich in der Sassnitzer Straße in Rostock und entzündeten einen in einem Kellerabteil abgestellten Fahrradanhänger. Hinweisgeber konnten das Feuer durch die entstandenen Rauchentwicklungen rechtzeitig entdecken und die Rettungsleitstelle der Feuerwehr verständigen. Ein größerer Schaden konnte somit verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Aktuell wird die Schadenshöhe auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am 03.11.2023 in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Sassnitzer Straße 12 beobachten können. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

