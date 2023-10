POL-MI: Drei Männer schlagen auf 31-Jährigen ein

Bad Oeynhausen (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit drei Autos wurde am Freitagnachmittag eine Streifenwagenbesatzung in die Steinstraße gerufen. Eine Beteiligte zog sich eine leichte Verletzung zu. Der Auffahrende war nicht im Besitz eines Führerscheins. So fuhr ein 32-jähriger Bad Oeynhausener gegen 17.40 Uhr mit seinem Golf die Steinstraße in Richtung Mindener Straße und wollte nach links auf diese abbiegen. ...

