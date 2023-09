Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer prallt in Fahrzeugfront

Porta Westfalica (ots)

Infolge des Zusammenstoßes mit einem Auto zog sich am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer aus Porta Westfalica schwere Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Zweiradfahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit.

Ein 52-Jährige aus Porta Westfalica befuhr gegen 17.40 Uhr mit seinem VW-Transporter samt Anhänger die Eisberger Straße in Richtung Eisbergen. Ausgangs einer Rechtskurve hielt er in Höhe der Einmündung zur Straße "Auf dem Mühlenbrink" an und rangierte rückwärts in die Seitenstraße. Kurz bevor er komplett in die Straße eingefahren war, näherte sich auf der Eisberger Straße von hinten kommend der 23-Kradfahrer mit seiner Ducati. Dieser prallte fast ungebremst in die linke Fahrzeugfront des Autos. Hierbei zog er sich diverse Verletzungen zu. Nach erster Behandlung vor Ort wurde er dem Klinikum Minden zugeführt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell