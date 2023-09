POL-MI: Überfall auf Spielhalle gescheitert

Rahden (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend (21.09.) an der Grundschule im Bereich der Rahdener Innenstadt einen geparkten Pkw beschädigt. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Eine Autofahrerin hatte nach eigenen Angaben ihren weißen Renault Kadjar gegen 18.45 Uhr in einer Parkbucht in der Schulstraße in Höhe der Hausnummer zwei abgestellt. Als die Frau um 20.40 Uhr ...

mehr