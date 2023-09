Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Arbeitsreiches Wochenende für die Polizei

Espelkamp (ots)

Das vergangene Wochenende bescherte den Einsatzkräften der Polizei im Espelkamper im Stadtgebiet eine Menge Arbeit. Neben drei Raubüberfällen wurden auch Körperverletzungen zur Anzeige gebracht.

In der Nacht zu Samstag wurde ein 54-jähriger Espelkamper nach seinen Angaben gegen zwei Uhr auf dem Nachhauseweg im Bereich des Bürgerhauses von zwei Unbekannten attackiert. Sie schlugen ihn und raubten seine Geldbörse, ein Handy sowie ein Schlüsselbund. Er wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Im Laufe des Samstags zeigte der Mann zudem den Diebstahl seines Autos an. Mutmaßlich mittels des in der Nacht entwendeten Schlüssels eigneten sich die Räuber seinen in der Marienburger Straße abgestellten Opel Crossland an.

Danach war der Wilhelm-Kern-Platz innerhalb kurzer Zeit Schauplatz von Körperverletzungen. Zunächst gegen 02:45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Lübbecker sowie einem Hüllhorster (20) und einem Mann aus Kirchlengern (21). Die Jüngeren erwarten nun eine Strafanzeige. Keine halbe Stunde später schlugen sich wechselseitig ein Mann aus Espelkamp (28) sowie ein 17-jähriger Lübbecker. Die Beamten fertigten zwei Anzeigen.

Am Sonntagnachmittag brachte auf der Polizeiwache ein 27-Jähriger aus Espelkamp einen Raub zur Anzeige. Den Angaben nach war er am Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr auf dem Elbinger Weg unterwegs. Hier sprachen ihn mindestens drei Personen in einem geschätzten Alter von 18 bis 30 Jahren in Deutsch mit unbekanntem Akzent an. Sie forderten die Herausgabe seiner Wertgegenstände und untermauerten die ihr Wirken mittels eines Schlages ins Gesicht. Letztendlich erbeuteten sie einen Großteil seiner Oberbekleidung samt Schuhen sowie sein Handy, die Geldbörse und Schmuck. Aufgrund des erlittenen Schocks vergas er zunächst die Polizei zu alarmieren. Auf dem Nachhauseweg half ihn ein Mann mit einer Hose aus.

In der Nacht zu Sonntag ging eine Familie gegen 02:45 Uhr auf der Breslauer Straße, als sie zunächst von vier Unbekannten angepöbelt werden. Die Männer folgten der Gruppe. In Höhe eines Schuhhändlers kam es zu einem körperlichen Übergriff in der Folge ein 57-jähriger Rahdener und ein Espelkamper (25) traktiert wurden. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Schläger flüchteten. Hierbei verlor einer von ihnen, ein 17-Jähriger aus Espelkamp, seine Geldbörse samt Papieren.

Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr verlangte auf der Rathausstraße aus einer Gruppe von mehreren Personen ein bisher Unbekannter von einem 22-jährigen Espelkamper die Herausgabe eines kleineren Geldbetrages, den sich das eingeschüchterte Opfer aus seinem Portemonnaie entnehmen ließ. Kurze Zeit nach der Tat kehrte eine Person aus der Gruppe zum Geschädigten zurück und gab die Beute zurück. Der Täter wird auf eine Größe von 175 bis 180 Zentimeter geschätzt und als kräftig beschrieben. Er hatte dunkles und lockiges Haar. Zudem trug er eine Zahnspange und führte eine Umhängetasche der Marke Gucci mit.

