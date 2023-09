Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Kupferdieb in Haft

Lübbecke (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag im Bereich der Innenstadt einen mutmaßlichen Dieb (36) vorläufig festgenommen. Ihm werden diverse Kabeldiebstähle in Lübbecke vorgeworfen.

Kurz vor Mitternacht meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Seinen Angaben nach, konnte er Geräusche aus der Richtung des seit Jahren stillgelegten Fabrikgeländes an der Steubenstraße wahrnehmen. Zunächst konnten die vier eingesetzten Streifenwagenbesatzungen in einer der Hallen des weitläufigen Geländes eine große Menge an Kablelresten, Werkzeugen sowie Fahrradanhänger auffinden. Bei der weiteren Absuche eines Gebäudes trafen die Beamten auf eine männliche Person, der Ermittlungen zufolge, die aufgefundenen Schneidewerkzeuge sowie die selbstgebauten Transportmittel zugeordnet werden konnten. Weil es in den vergangenen Wochen im Bereich von Lübbecke zu einer Vielzahl von Kabeldiebstählen gekommen ist, wurde der polizeibekannte Mann vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Polizei gebracht. Am Samstagmittag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell