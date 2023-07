Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbruch in Wettbüro

Täter steigen über Fenster ein

Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach dem Einbruch in ein Wettbüro am frühen Donnerstagmorgen (20.7.) sucht das Kommissariat 41 in Dieburg Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter ein Fenster des Gebäudes in der Sandstraße auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu den Räumen. Dort suchten sie nach Beute, wurden fündig und entwendeten Geld. Danach traten sie die Flucht an. Die Tatzeit wird gegen 3.45 Uhr eingegrenzt. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0, mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell