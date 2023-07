Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher haben es auf Kellerräume abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.7.) waren Kriminelle im Bereich des Rhönringes, nahe der Lichtenbergstraße, unterwegs. Dort verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten sie mit Hilfe eines Bolzenschneiders drei Abstellräume, aus diesen sie unter anderem eine Akkumaschine der Marke Bosch sowie mehrere Bohraufsätze mitgehen ließen. Angaben zur genauen Schadenshöhe sowie der entwendeten Gegenständen können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen in den genannten Fällen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell