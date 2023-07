Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Verkehrspolizisten stoppen Autos mit zahlreichen Mängeln

Odenwaldkreis (ots)

Zwei Autos mit zahlreichen Mängeln und einen Wagenlenker mit gefälschtem Führerschein stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipäsisdiums Südhessen am Dienstagnachmittag (18.07.).

Gegen 15.00 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter in Rehbach einen 24 Jahre alten VW-Fahrer. An seinem Fahrzeug wurde eine unzulässige Rad-Reifenkombination bemerkt und an der Vorderachse war die Freigängigkeit der Räder nicht ausreichend gegeben. Nach einer daraufhin durchgeführten Begutachtung durch einen Sachverständigen wurden insgesamt 13 erhebliche und drei gefährliche Mängel festgestellt. Die Kennzeichen und Fahrzeugpapiere wurden von der Polizei einbehalten und es folgt weiterhin ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Im Bad Königer Stadtteil Etzen-Gesäß überprüften die Kontrolleure gegen 17.00 Uhr zudem eine 31 Jahre alte Peugeot-Fahrerin. Hier registrierten die Beamten ein unzulässiges Turbo-Inlet mit Powerrohr und offenem Luftfilter. Es bestand außerdem der Verdacht, dass unter anderem ein größerer Turbolader verbaut ist, die Abgasanlage Manipulationen aufweist und die Tieferlegungsfedern nicht zulässig sind. Das Auto wurde zwecks Überprüfung durch einen Sachverständigen von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Dazwischen stoppten die Verkehrspolizisten gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße 45, am Höchster Rondell, einen 24 Jahre alten Autofahrer aus dem Kreis Groß-Gerau. Er händigte ihnen einen total gefälschten Führerschein aus. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

