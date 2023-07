Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach räuberischen Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem zwei Männer am späten Dienstagabend (18.7.) auf dem Luisenplatz aneinandergerieten, hat das Kommissariat 43 ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Geschehens.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21.45 Uhr an der Westseite der Ludwigssäule, bei dem ein noch unbekannter Mann mit einem 58-Jahre alten Mann aus Frankfurt in Streit gerieten. Dabei soll der Täter seinem Gegenüber in einem unbemerkten Moment das Handy weggenommen haben. Als der Telefonbesitzer sein Eigentum zurückforderte, schlug der Kriminelle auf sein Gegenüber ein und fügte ihm leichte Schnittverletzungen zu. Durch das beherzte Eingreifen hinzueilender Passanten, ließ der Täter von seinem weiteren Vorgehen ab und trat die Flucht an. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls übernommen. Zur Beschreibung des flüchtenden Mannes ist bekannt, dass er lockige Haare hatte, die über die Stirn reichten. Er trug eine Hose der Marke "Nike" und weiße "Airmax TN" Schuhe mit blauen Plastikstreifen. Auf dem Kopf trug er einen Fischerhut der Marke "Jordan.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell