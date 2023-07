POL-DA: Heppenheim: Hochwertige E-Bikes nach nächtlichem Einbruch in Fahrradgeschäft gestohlen

Darmstadt (ots) - Ein noch unbekanntes kriminelles Duo hatte am Montagabend (17.7.) in der Dieburger Straße nichts Gutes im Sinn. Gegen 19.30 Uhr sprachen beide Verdächtige unvermittelt eine 83-jährige Passantin an und boten ihr Blusen zum Kauf an. Dabei traten sie plötzlich und ungefragt an die Dame heran und zeigten ihr die vermeintliche Ware. Diesen Moment der ...

