Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Wertgegenstände aus Fahrzeug entwendet

Polizei sucht Zeugen

Biebesheim (ots)

Am Dienstagabend (18.7.), im Zeitraum zwischen 19 und 20 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in das Fahrzeuginnere eines in der Wilhelm-Böttiger-Straße abgestellten Volkswagen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Beifahrerseite gewaltsam eingeschlagen und eine braune Lederaktentasche entwendet. In dieser befand sich unter anderem ein Portemonnaie sowie ein Notebook. Die Diebe konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das zuständige Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu kontaktieren.

