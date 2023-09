Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubüberfällen in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (ots)

Beide Straftaten ereigneten sich am vergangenen Wochenende in Bad Oeynhausen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im ersten Fall, der sich am Samstagabend kurz vor Mitternacht am Schulzentrum Nord in Eidinghausen ereignete, wurden zwei 18-Jährige Opfer einer Raubstraftat. Während die beiden Bad Oeynhausener sich mit Freunden gegen 23.50 Uhr auf dem Schulhof aufhielten, seien zwei Personen aus einer anderen Gruppe auf sie zugekommen. Einer der ihnen Unbekannten hielt ein Messer in Richtung der Opfer mit der Aufforderung, die Taschen zu leeren sowie Bargeld zu übergeben. Dabei wurde einer der beiden jungen Erwachsenen am Bein verletzt. Trotz der bedrohlichen Situation, so die Geschädigten, verneinten sie die Herausgabe der geforderten Gegenstände. Die Täter ließen von beiden ab und entfernten sich mit dem Rest der Gruppe vom Tatort. Nach Angaben der 18-Jährigen sollen sie mit einem weißen Mercedes, vermutlich Herforder Kennzeichen, davon gefahren sein. Der Rädelsführer soll etwa 170 cm groß und 20 bis 25 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, die Seiten dabei kurz rasiert und am Oberkopf lockig. Bekleidet war er mit einer Jeansjacke und einem Baseballcap mit NYC Logo.

Zu einem weiteren Raub kam es am Sonntagabend gegen 22:45 Uhr. Die Polizei sucht nach fünf bislang unbekannten Männern, die einem 35-Jährigen im Bereich der Innenstadt Bargeld und seine Uhr geraubt haben. Der Bad Oeynhausener war vom Nordbahnhof kommend durch die Unterführung in Richtung Sielpark gegangen. Als er den Durchgang passiert hatte, etwa auf Höhe der Treppen, die zum Parkhaus Sültebusch führen, sprach ihn eine ihm unbekannte männliche Person an. Kurze Zeit später seien weitere vier Männer dazu gekommen. Man habe ihn aufgefordert, die Taschen seiner Kleidung sowie den mitgeführten Rucksack zu leeren. Eingeschüchtert von dem Auftreten der Kriminellen übergab er im weiteren Verlauf einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend habe ihm einer noch seine Uhr vom Handgelenk gerissen, bevor er den Tatort verlassen durfte. Der Unbekannte, von dem er eingangs angesprochen wurde, kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 20 bis 25 Jahre alt, 174 bis 180 cm groß, mittellange dunkle Haare, leichter Oberlippenbart, dunkler Pullover. Die weiteren vier Personen sollen im selben Alter gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0571/8866-0 bei der Polizei Minden zu melden.

