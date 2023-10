POL-MI: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bad Oeynhausen (ots) - Mit einem Feuerlöscher bewaffnet versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag eine Spielhalle in Eidinghausen zu überfallen. Weil anwesende Kunden eingriffen, scheiterte das Vorhaben. Zwei bisher unbekannte Täter betraten gegen 0.10 Uhr die Spielothek auf Höhe der Straße "Hinter'm Gradierwerk" und sprühten mit dem mitgebrachten Feuerlöscher zunächst in den Kassenbereich und dann in Richtung ...

