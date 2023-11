POL-HRO: Hochzeitskorso mit mehreren Fahrzeugen

Rostock (ots) - Unbekannte Täter haben in den Abendstunden am 03.11.2023 einen Fahrradanhänger im Keller eines Mehrfamilienhauses im Rostocker Nordwesten in Brand gesetzt. Dabei verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Wohngebäude und Kellerbereich in der Sassnitzer Straße in Rostock und entzündeten einen in einem Kellerabteil abgestellten Fahrradanhänger. Hinweisgeber konnten das Feuer durch ...

mehr