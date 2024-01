Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Freitagabend wurde ein Einbrecher um 19.50 Uhr bei seinem Einstieg in eine Wohnung am Ostring vom Wohnungsinhaber ertappt. Der 77-Jährige vernahm Geräusche aus dem Wohnzimmer und sah nach. Dabei stieß er auf den Einbrecher, der sofort die Flucht ergriff. Er flüchtete durch das Fenster, das er zuvor aufgebrochen hatte. Der Bottroper konnte nur erkennen, dass der Mann eine Maske trug, etwa 1,90m groß war und eine Taschenlampe mit sich führte. Entwendet wurde nichts.

In der Nacht zu Samstag leerten drei Männer einen Zigarettenautomaten, der an der Straße Am Kämpchen aufgestellt ist. Sie kamen gegen 3 Uhr mit einer Schubkarre und einem Brecheisen und begangen ihr Werk. Sie brachen den Automaten auf, luden die Zigaretten und die Werkkassette in die Schubkarre und entfernten sich in Richtung Ulmenplatz. Ein Zeuge wurde auf das Trio aufmerksam und informierte die Polizei. Täter 1: auffallend dick, dunkle Oberbekleidung, schwarze Maske Täter 2: schlank, dunkle Oberbekleidung, schwarze Sporthose mit weißen Streifen - seitlich an den Beinen, schwarze Maske Täter 3: schlank, dunkle Oberbekleidung, schwarze Maske

Datteln

Mit einem Fahrradständer schlug am Freitagabend (21 Uhr) ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts an der Provinzialstraße ein. Allem Anschein nach betrat er das Geschäft nicht, sondern griff in die Auslage und entwendete mehrere Getränkedosen, bevor er sich dann von dort entfernte.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,60m - 1,80m groß, normale Statur, zweifarbiger Windbreaker mit Kapuze (hell/dunkel), maskiert (Vermutl. dunkler Schal bis über die Nase gezogen), Jeans, dunkle Schuhe.

Bereits am Samstag kam es zu einem weiteren Einbruch in das Geschäft. Ein Unbekannter hatte sich durch das gesicherte Loch in der Fensterscheibe vom Vortag, Zugang zum Geschäft verschafft. Es wurden wiederum Getränkedosen entwendet. Dieser Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr.

Zusammenhänge werden derzeit durch die Kripo geprüft.

Wer hat am Freitag oder Samstag etwas Verdächtige bemerkt und kann der Polizei weitere Hinweise liefern?

Gladbeck

Die Polizei bittet nach dem Diebstahl eines VW Polo um Hinweise. Der Wagen stand in einem Parkhaus an der Hochstraße. Es handelt sich um ein schwarzes Auto mit GLA(dbecker) Kennzeichen. Abgestellt wurde der Wagen dort am Samstag. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr und 18.40 Uhr.

Dorsten

Ohne Beute flüchteten am späten Sonntagabend drei unbekannte Männer von einem Vereinsgelände an der Ellerbruchstraße. Sie waren um 23.30 Uhr in das Vereinsheim eingestiegen, aber vermutlich durch die Alarmsicherung des Gebäudes aufgeschreckt worden, sodass sie ohne Diebesgut sofort flüchteten. Um in das Gebäude zu gelangen, schoben sie zunächst ein Auto zur Seite, dass vor die Eingangstür gestellt worden war. Dafür beschädigten sie die Beifahrerscheibe des Wagens, und lösten die Handbremse. Anschließend brachen sie die Eingangstür auf. Bislang ist nur bekannt, dass die Drei eher von sportlicher Statur waren und alle Kapuzen trugen (Videoaufnahmen). Es werden Zeugen gesucht, die der Polizei weiterhelfen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell