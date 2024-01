Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Montagvormittag und Montagnachmittag brachen Unbekannte über die Wohnungstür in Wohnräume an der Pallasstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher eine Geldbörse mit Bargeld und Schmuck mit. Hinweise liegen bislang nicht vor. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Ein Einfamilienhaus Am Südpark wurde zum Ziel von zwei unbekannten Einbrechern. Die Tat der beiden konnte von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Demnach schoben der Mann und die Frau am Montag gegen 13:45 Uhr die Rolllade zur Terrassentür hoch und hebelten die Tür auf. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Gebäude nach Beute. Mit Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 18 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, schlank, ca. 1,70-1,80m groß, braune Augen. Bekleidung: schwarze Daunenjacke mit Pelzkragenkapuze, rundes Emblem auf linken Ärmel (Oberarmbereich); heller Kapuzenpullover, dunkle Wollmütze, schwarze Hose, weiße Sneaker 2. Tatverdächtige: weiblich, ca. 16 - 18 Jahre alt, schlank, gepflegtes Erscheinungsbild, ca. 1,60-1,70m groß, schwarze lange Haare, braune Augen, zwei Ohrstecker im rechten Ohrläppchen. Bekleidung: schwarze Daunenjacke, helles Langarmshirt, blaue Jeans im "Used-Look", weiße Sneaker

Marl

Zwei unbekannte Männer wurden am Montag um 18:20 Uhr durch die Rückkehr des Bewohners beim Einbruch in eine Wohnung am Erper Feld gestört. Sie hatten bereits eine Fensterscheibe eingeschlagen und den Hebel des Fensters umgelegt. Als der Bewohner zur Wohnung zurück kam, flüchteten die beiden. Eine Zeugin konnte die mutmaßlichen Tatverdächtigen beschreiben: 1. Tatverdächtiger: männlich, 35 - 45 Jahre alt, sportliche/dünne Statur, ca. 1,70m groß, kein Bart, graue Kleidung, Kappe 2. Tatverdächtiger: männlich, 35 - 45 Jahre alt, kräftige/sportliche Statur, ca. 1,80m groß, graue Kleidung, Kappe

Mit Uhren und Schmuck flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch am Montag (zwischen 16:15 Uhr und 19:45 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Wendlandstraße. Sie schlugen die Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen. Im weiteren Verlauf flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

