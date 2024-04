Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt in den Niederlanden gestohlenes Fahrzeug sicher

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Mittag in Pomellen einen PKW Mercedes - Benz, GLE 350 E 4 Matic Coupe, Baujahr 09/2021, nach erfolgter Einreise aus Polen kommend. Das Fahrzeug war in den Niederlanden zugelassen. Im Vorfeld hatte der polnische Grenzschutz die Bundespolizei informiert, dass das Fahrzeug gestohlen sein könnte. Kraftfahrer war ein 38- jähriger Pole. Für den PKW konnte der Fahrer keinen Fahrzeugschein vorweisen. Nach Abschalten des Motors konnte dieser nicht mehr gestartet werden. Der vorliegende Fahrzeugschlüssel war nicht der Originalschlüssel. Die Überprüfung des KFZ ergab eine internationale Fahndungsausschreibung vom 02.04.2024 durch die Niederlande. Das Fahrzeug war durch Diebstahl entwendet worden. (Zeitwert ca. 70 000,- EUR) Der Kraftfahrer wurde vorläufig festgenommen. Er war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Die Bundespolizei erstattete gegen den Polen Anzeige wegen Hehlerei und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber an die Kollegen der Landespolizei MV abgegeben.

