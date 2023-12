Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mann randaliert in seiner Wohnung - Einsatzkräfte greifen ein

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (09.12.2023), gegen 13:40 Uhr, meldeten Nachbarn einen Mann (31) der Polizei, der in seiner Wohnung in der Espenstraße randaliere. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann - bei dem eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte - zunächst nicht davon überzeugen mit ihnen in Kontakt zu treten. Daraufhin drangen Spezialkräfte unterstützt von einem Diensthund gegen 16:30 Uhr in die Wohnung ein und sicherten den Mann. Dabei wurde der 31-Jährige verletzt und noch vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Zur weiteren körperlichen und psychischen Behandlung wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell