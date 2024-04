POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Freden

Hildesheim (ots) - Alfeld OT Hörsum (msc) - Am 21.04.2024 gegen 21:00 Uhr wird der Polizei in Alfeld eine Verkehrsunfallflucht in der Horststraße im Ortsteil Hörsum gemeldet. Dabei hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines abgestellten PKW der Marke MINI beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 100EUR geschätzt. Am Verkehrsunfallort wird ein Bauteil des unfallflüchtigen Fahrzeugs aufgefunden. ...

