Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (12.04.2024) einen 36-jährigen Deutschen festgenommen, der im Verdacht steht, an einer Bushaltestelle am Hauptbahnhof versucht zu haben, eine 26-Jährige zu berauben. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann soll gegen 14.15 Uhr eine 26-Jährige mit einem Messer bedroht haben, die auf ihren Bus wartete und forderte die Herausgabe ihrer Einkaufstasche. Nachdem die Geschädigte mehrere Passanten auf den Sachverhalt aufmerksam machen konnte, entfernte sich der 36-Jährige und bedrohte hierbei mutmaßlich einen weiteren, bislang unbekannten Mann, der in einen Bus einstieg. Der wohnsitzlose 36-Jährige konnte festgenommen werden und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der unbekannte Mann sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell