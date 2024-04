Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 8-jähriges Kind von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein leicht verletztes Kind und rund 1.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag (12.04.2024) in Stuttgart-Stammheim ereignet hat. Ein 8-jähriges Kind rannte nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 17.30 Uhr einem Ball hinterher, welcher auf die Fahrbahn der Kornwestheimer Straße rollte. Dort staute sich der Verkehr in Richtung Freihofstraße. Der 8-Jährige rannte unvermittelt zwischen den wartenden Pkws durch und wurde von einem entgegenkommenden Pkw VW Golf erfasst, der von einer 26-Jährigen gelenkt wurde. Rettungskräfte kümmerten sich um den 8-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell